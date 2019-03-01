"Alita" يحصد 287 مليون دولار عالميًا

يواصل فيلم الأكشن والمغامرة "Alita: Battle Angel" حصد الإيرادات بشباك التذاكر الأمريكي عقب أسبوعين على طرحه بصالات السينما.

الفيلم جمع 287 مليون دولار عالميًا، حصد منهم 65 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، بينما بلغت عائداته في السوق الأجنبية نحو 222 ملايين دولار.

تدور أحداث الفيلم حول (آليتا) وهي ابتكار من عصر سادهُ اليأس، وجدها (د. إيدو) الغامض بينما يجمع أجزاء السايبورج؛ آليتا تصير كائن قاتل وخطير، لم تعد تتذكر مَن تكون أو من أين جاءت. لكن بالنسبة لدكتور إيدو فالحقيقة واضحة للغاية؛ هي الكائن الذي يستطيع كسر حلقة الموت. ولكن لكي تكتمل غايتها، لا بد لها من أنا تقاتل وتقتل، هذا هو المكان الذي تكتسب فيه آليتا أهميتها الحقيقية؛ فهي ملاك من السماء، كما أنها ملاك الموت.

يشارك في بطولة الفيلم كل من: روزا سالازار، كريستوف والتز، جينيفر كونيلي، ماهرشالا علي، إد سكرين، ميشيل رودريجيز، إيزا جونزاليز، تأليف جيمس كاميرون ولاتيا كالوجريدز، وﺇﺧﺮاﺝ روبرت رودريجيز.