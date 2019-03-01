"النقل" تعلن التشغيل التجريبي لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات





المشروع يشمل ١٩ برجا رئيسيا و١٤ برجا ثانويا، مضيفًا أن برج كفر الزيات، تم ربطه ببرج إيتاي البارود وشمل البرج تطوير ٧ مزلقانات هي (هاويس الدلجمون – الدلجمون- كفر العيص القبلي – كفر مجاهد – كفر العيص البحري – الخندق – التوفيقية) كما يضم ٤ كباري ( كوبري الدلجمون – كوبري كفر الزيات – كوبري النيل – كوبري الخندق (التوفيقية1) بالاضافة الى 85 سيمافور نازل + 10 سيمافور مربوط على لوحة ايتاي البارود.



ونوه "عز" بأنه سبق وتم إدخال أبراج اشارات قويسنا وبركة السبع وايتاي البارود للخدمة وسيتوالى دخول باقي الأبراج الخدمة تباعًا وفقا للجدول الزمني المحدد لكل برج في مشروع تحديث نظم الإشارات لخط القاهرة الإسكندرية.



وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إلى أهمية هذه المشروعات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مبينا أن تحديث نظم الاشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر اليكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.





ولفت إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.



جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ مشروعات كهربة إشارات بإجمالي أطوال 1100 كم وتكلفة 12.6 مليار جنيه وتشمل تطوير وتحديث نظم الاشارات والاتصالات على خطوط (القاهرة الإسكندرية، وخط بني سويف أسيوط،وخط بنها بورسعيد ووصلة الزقازيق_ أبو كبير، خط اسيوطنجع حمادي وخط نجع حمادىالأقصر، ويبلغ اجمالي تكلفة هذه المشروعات ١٢.٦ مليار جنيه.

صرح محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، بأنه تم أمس التشغيل التجريبي لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات، ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية والذي تنفذه شركة تاليس الإسبانية العالمية، بطول ٢٠٨ كم بتكلفة إجمااية مقدارها ٩٣ مليون يورو + ٣٦٥ مليون جنيه.