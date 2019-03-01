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شاهد.. شجار عنيف في البرلمان الجزائري بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:50 ص
شاهد.. شجار عنيف في البرلمان الجزائري بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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شهدت جلسة نقاش في البرلمان الجزائري حول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، شجارا عنيفا بين نواب البرلمان.

الجلسة التي عقدت لمناقشة ترشح الرئيس بوتفليقة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة للبلاد تحولت لشجار عنيف بين النواب.

هذا وقاطع النواب كلمة أحمد أويحيى، رئيس الوزراء، في البرلمان وغادروا الجلسة بعد انتقاده للمظاهرات ضد ترشح بوتفليقة.

ودعا أويحيى بكلمته، أمس الخميس، في البرلمان، حسبما نقلت قناة "النهار"، "الشباب إلى التعقل وحيا روح السلمية التي أبداها المتظاهرون خلال المسيرات"، غير أنه "حذّر من بعض الأطراف التي تريد استغلال الأوضاع لزرع الفتنة، والدعوة إلى الخراب".


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