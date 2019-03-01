تعرف على دور هنادي مهنى مع محمد رمضان في مسلسل "زلزال"

تقدم الفنانة الشابة هنادي مهنى، شخصية "حبيبة" محمد رمضان، وهي فتاة تدعي "أمل"، ضمن أحداث مسلسل "زلزال"، المقرر عرضه في رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجي، حيث تجمع قصة حب بينهما، وصورت هنادي عدة مشاهد مع محمد رمضان خلال الفترة الماضية، على أن تستكمل مشاهدها خلال الأيام المقبلة، حسب جدول الممثلين.









ويكثف المخرج إبراهيم، التصوير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العمل دخل مواقع التصوير فى وقت متأخر، وهو ما دفع فريق العمل يكثف ساعات التصوير لتصل إلى 16 ساعة يومياً من أجل الانتهاء من الحلقات الأولى .







