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على خطى ماكرون.. تلميذ مغربي يتزوج معلمته التي تكبره بـ10 سنوات

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:41 ص
على خطى ماكرون.. تلميذ مغربي يتزوج معلمته التي تكبره بـ10 سنوات
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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أثارت قضية زواج معلمة في المغرب من تلميذها الذي يصغرها بـ10 أعوام الرأي العام في مدينة اليوسفية التي تم فيها عقد القرآن.

أستاذة الرياضيات التي تدرس في الثانوية التأهيلية الاجتهاد في مدينة اليوسفية عقدت قرانها على تلميذها البالغ من العمر 19 عاما ويدرس في المستوى الثاني بكالوريا وتكبره بـ10 أعوام، بحسب مانقل موقع "المغرب 24".

وأوضح الموقع بأن عقد القران تم يوم السبت 16 فبراير/ شباط بحضور أسرة العريسين.

الخبر أصبح حديث الشارع المغربي خاصة في مدينة اليوسيفية، كما تداوله الناشطون على مواقع التواصل الإعلامي، بين موافق ومعارض رابطينه بتجربة زواج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مدرسته بريجيت ماكرون.

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