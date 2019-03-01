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عمرو يوسف يتوقف عن تصوير مسلسله لرمضان المقبل

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:33 ص
عمرو يوسف يتوقف عن تصوير مسلسله لرمضان المقبل
عمرو يوسف
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الفجر الفني
 
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لن يلحق الفنان عمرو يوسف، بالسباق الرمضاني لعام 2019، وذلك بعدما قررت الشركة المنتجة لمسلسله "القائمة 36" تأجيل العمل بسبب ضيق الوقت وضخامة العمل.


وبدل "يوسف" رأيه واتخذ القرار المفاجئ في اللحظات الأخيرة بخوض السباق الرمضاني بمسلسل جديد يحمل عنوان “القائمة 36” وهو من انتاج فنون مصر للمنتج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، تأليف نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج، اخراج محمد سلامة.

الا ان ضخامة العمل دفع بشركة الانتاج الى تأجيله كي يبصر النور لاحقاً بطريقة تليق بالجمهور العربي.

المسلسل من النوع التشويقي والإثارة ويتحدث عن قضايا انسانية. ويجسد “عمرو” شخصية ضابط شرطة مسؤول عن ملفات مهمة جداً.

من جهة اخرى، يطل عمرو يوسف في عدة اعمال سينمائية منها “ولاد رزق 2″. ويحضر لفيلم مع النجم حسن الرداد.
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