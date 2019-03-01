الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد لـ"وليد أزارو"

قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، فتح ملف تمديد عقد وليد أزارو، مهاجم الفريق ، من أجل الحصول على توقيعه لثلاثة مواسم قادمة.





وحصل عبدالحفيظ على موافقة وليد أزارو المبدئية، بعد أن نجح في حسم جميع الأمور الخاصة بتجديد تعاقد على معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد وجونيور أجايي خلال الفترة الماضية.





ورحب أزارو بالاستمرار داخل النادي، في ظل رغبته في حصد بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.





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