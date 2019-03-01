استدعاء علي معلول لمعسكر منتخب تونس استعدادا لـ"إسواتيني"

استدعى الجهاز الفني لمنتخب تونس، علي معلول لاعب النادي الأهلي للانضمام لمعسكر نسور قرطاج استعدادا لمواجهة منتخب إسواتيني في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الامم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر 2019.





ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز، يوم الرابع من شهر مارس المقبل.





وليد أزارو يصدم الأهلي

فضل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل توقيع عقود تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، لوقت لاحق.





يأتي ذلك عقب الجلسة التي جمعته مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، خلال الساعات الماضية والتي شهدت مرونة من جانب اللاعب، بشأن استمراره بالفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.





الأهلي، كان أعلن عن تمديد تعاقد النيجيري جونيور أجايي لمدة ثلاثة مواسم، وكريم نيدفيد لمدة خمسة مواسم، وعمرو السولية لمدة ثلاثة مواسم، في إطار سياسة الجهاز الفني للحفاظ على قوام الفريق الأساسي.