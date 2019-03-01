ديربي جدة| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم الجمعة 1 مارس في الدوري السعودي| Dawri Plus
ديربي جدة| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم الجمعة 1 مارس في الدوري السعودي| Dawri Plus
يلتقي نادي أهلي جدة غريمه اتحاد جدة، مساء اليوم الجمعة، في قمة الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لموسم 2018-2019.
وينطلق ديربي جدة
بين الأهلي والاتحاد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء توقيت القاهرة، وسيتم بث اللقاء
عبر قناة ksa sport، بتعليق فهد العتيبي وسمير المعيرفي، وعلى دوري بلس بتعليق حمّاد العنزي.
ويبحث الاتحاد
عن أول انتصار في الدوري في مدينة جدة هذا الموسم، بعدما اكتفى بتذوق طعم الفوز ثلاث
مرات فقط في 21 مباراة، وكلها خارج الأرض أمام الباطن والقادسية والوحدة.
ويتسلح الأهلي
بتفوقه تاريخيًا على جاره الاتحاد، حيث التقى الفريقان في 32 مناسبة، قبل لقاء اليوم،
واستطاع الأهلي الفوز في 17 مواجهة، بينما فاز الاتحاد في 9 مباريات، وحسم التعادل
سبع مباريات.
وأحرز لاعبو الأهلي
59 هدفًا في مرمى اتحاد جدة، بينما سجل لاعبو الاتحاد 37 هدفًا في شباك الأهلي.
ويحتل الاتحاد
المركز الـ 15، وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، قبل 9 جولات على من النهاية.
وعلى الجانب الآخر،
يسعى الأهلي لتعويض الخسارة في آخر جولتين أمام النصر والفتح، حيث يتراجع إلى المركز
الخامس برصيد 36 نقطة وبفارق 16 نقطة عن الهلال بعد 21 جولة.
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