"ياريتك فاهمني".. لـ أنغام تقترب من 2 مليون مشاهدة في أسبوع

اقتربت أغنية "ياريتك فاهمني" للنجمة أنغام من 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، بعد طرحها منذ أسبوع وهى من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع مادي، وتعد من أغانى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" التى طرحته وحقق نجاحا كبيرا، هذا بجانب أنها حازت على رقم 7 ضمن تريندات "يوتيوب"









وتعاونت النجمة أنغام فى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" مع عدد كبير من الشعراء منهم نادر عبدالله وأمير طعيمة، صابر كمال، أحمد المالكى، سلطان صلاح أما الملحنين فتعاونت نجمة الغناء مع كل من: خالد عز، إيهاب عبد الواحد، هشام بولس، تامر عاشور، مصطفى العسال، محمد عبية، بينما تعاونت مع الموزعين: أحمد إبراهيم، مادى، طارق عاكف، توما.



