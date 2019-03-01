ماتشات اليوم

يشهد اليوم الجمعة والموافق 1/3/2019 عدداً من المباريات القوية وذلك بمختلف الدوريات حول العالم لذلك؛ نرصد لكم عبر موقع "الفجر الرياضي" أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين.





- الدوري الاسباني:

رايو فاليكانو × جيرونا:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق نوفل الباشي