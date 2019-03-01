5 أبريل.. عودة الموسم الثاني من مسلسل The Tick

أعلنت أمازون عن عودة الموسم الثانى من مسلسل الأبطال الخارقين The Tick بداية من 5 أبريل، وسيتضمن وجود 10 حلقات، وسيتم طرحه على قسمين.





يدور مسلسل الكوميديا، حول قصة بطل خارق غريب الأطوار الذي يحارب الجريمة مع صديقه، آرثر، تم عرض المسلسل الأصلي على FOX لموسم واحد في عام 2001.



