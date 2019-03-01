علي فرج إلى نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش

تأهل المصري علي فرج، المصنف الأول عالميًا، للدور نصف النهائي من منافسات الفردي رجال، ببطولة العالم للإسكواش، المقامة حاليًا بولاية شيكاغو الأمريكية، والتي تستمر حتى 2 مارس الجاري.





وفاز علي فرج على النيوزلندي بول كول بنتيجة (3-1) من الأشواط، في إطار دور الـ8 من البطولة، بواقع (11-8، 11-7، 4-11، 11-1)، في لقاء استمر لمدة 57 دقيقة.





وحجز علي فرج مقعداً ثالثاً لمصر بدور الـ4 من عمر البطولة، بعدما صعد بالأمس للمربع الذهبي في منافسات الفردي رجال، كلاً من طارق مؤمن، ومحمد الشوربجي.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز هذه النسخة من بطولة العالم، يصل إلى مليون دولار، مقسمة بالتساوي علي منافسات الرجا والسيدات.