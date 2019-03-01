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نسرين طافش: لا أستطيع المقارنة بين عملي بالغناء والتمثيل

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:20 ص
نسرين طافش: لا أستطيع المقارنة بين عملي بالغناء والتمثيل
نسرين طافش
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الفجر الفني
 
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قالت الفنانة السورية نسرين طافش، إنها سعيدة بتجربتها فى الغناء الذى لم تتخطى عمرها عام واحد، قدمت فيه أكثر من أغنية ولاقت نجاحاً جيداً، مشيرة إلى أنها لا تستطيع المقارنة بين عملها بالغناء والتمثيل خاصة، وأنها تمثل منذ 15 سنة فيما بدأت مشوارها فى عالم الغناء منذ عام واحد فقط.

وأضافت "طافش" أنها تعتبر الغناء مُكمل للتمثيل لأنها من الممكن أنه تقدم أعمالا فنية موسيقية بهاء غناء وتمثيل ورقص سواء كان فيلماً أو مسرحية، مؤكدة  أنها تتطلع لهذا المشروع وتحلم بتحقيقه، مضيفة أن فكرة كونها ممثلة وتغنى فى نفس الوقت ليس جديدة وانما متواجدة منذ قديم الأزل وضربت مثلاً بالنجمات شادية وسعاد حسنى وصباح وغيرهن مشددة على أنها تستطيع تحقيق هذه المعادلة بالتمثيل والغناء وتكون فنانة شاملة.


 
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