"بيطرى بنها" تشارك في فعاليات معرض أجرو دلتا بـ"المنصورة" (صور)

Advertisements

شاركت كلية الطب البيطرى ببنها، فى فعاليات معرض أجرودلتا الذى تم افتتاحه أمس وينتهى فى ٢ مارس بالصالة المغطاه باستاد المنصورة،بمشاركة عدد من طلاب الكلية بالفرق المختلفة بعدد ٥٠ طالب تحت رعاية الدكتور حسين المغربى، رئيس جامعة بنها، والدكتورة إيمان البيطار، المشرف على أنشطة خدمة المجتمع بالجامعة، والدكتور محمد محمدى غانم، عميد كلية الطب البيطرى بمشتهر، وإشراف الدكتور ياسر فؤاد مطاوع، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، ومنسق الزيارة، والدكتور حاتم بهجت.



وأكد الدكتور ياسر فؤاد مطاوع، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، أن مشاركة الكلية بالمعرض تستهدف تنمية مهارات الطلاب والخريجين من أبناء الكلية لمواجهة تحديات سوق العمل من خلال التواصل مع عدد كبير من الشركات العاملة فى جميع المجالات المتعلقة بمجالات وقطاع الطب البيطرى.



وأشار مطاوع، إلى أن المعرض تقوم برعاية نسخته الحالية مجموعة من كبرى الشركات، وتشارك بالمعرض 70 شركة فى مجالات الأعلاف، والدواجن، واللقاحات، والادوية البيطرية، وإضافات الأعلاف، والاستزراع السمكى، موضحا أن المعرض يسهم أيضا فى النهوض بصناعة الدواجن والإنتاج الحيواني والثروة السمكية باعتبارها من أهم مصادر الأمن الغذائي القومي.



وقرر مجلس جامعة بنها، برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة، زيادة مكافأة الاشراف ولجان الحكم والمناقشة على الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه من الموارد الذاتية للجامعة بعد موافقة وزارة المالية حيث تم رفع قيمة تحكيم رسالة الماجستير لتكون 500 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه.



كما تم ايضا رفع قيمة تحكيم رسائل الدكتوراه إلى 1000 بدلًا من 500 جنيهًا، ورفع قيمة الإشراف على رسائل الماجستير إلى 1500 جنيهًا بدلا من 800 جنيها، ورسائل الدكتوراه إلى 2500 جنيهًا بدلا من 2000 جنيها.



وقال المغربي، إن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة جامعة بنها لتشجيع البحث العلمي والباحثين والارتقاء بتصنيف الجامعة.



ومن جانبه أكد الدكتور علاء مرزوق محافظة القليوبية، أن المحافظة والجامعة يعدان نموذجا مشرفا للتعاون المشترك لخدمة المواطن، مشيرا الي ان المحافظة تعمل علي قدم وساق لانشاء منطقة استثمارية علي مساحة 36 فدان بمدينة الخانكة وتحتاج لدعم الجامعه كبيت خبرة للمشاركة في وضع التصاميم الهندسية المطلوبة للمنطقة، مضيفا ان المحافظة انتهت من انشاء المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها وجاري طرحها للمستثمرين.



جاء ذلك خلال كلمته علي هامش مشاركته اول امس في اجتماع مجلس جامعه بنها والدكتور حسين المغربي القائم بأعمال جامعة بنها بحضور جميع عمداء الكليات بالجامعه وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والمشكلات ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالجامعة.





