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تعرف على رؤساء مجموعات كأس أمم أفريقيا في مصر

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:58 ص
تعرف على رؤساء مجموعات كأس أمم أفريقيا في مصر
امم افريقيا
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وكالات
 
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قرر رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، هاني أبوريدة، تعيين عامر حسين رئيساً لمجموعة الإسكندرية في البطولة التي تستضيفها مصر في الصيف المقبل.

 

وقام أبوريدة أيضاً، حسب بيان رسمي يوم الخميس، بتعيين محمد شيحة وكيل اللاعبين رئيساً لمجموعة الإسماعيلية، وعز الدين أحمد رئيساً لمجموعة السويس، ومحمد ياسين رئيساً لمجموعة بورسعيد، ووليد مهدي مساعد رئيس للمجموعة التي ستجرى مبارياتها على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.


وتقام بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 19 يونيو المقبل حتى 19 يوليو القادم في 5 مدن مصرية هي القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.

 

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