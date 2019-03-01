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مهاجم مانشستر يونايتد مستاء من طريقة سولسكاير ويدرس الانتقال لعملاق أوروبا

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:30 ص
مهاجم مانشستر يونايتد مستاء من طريقة سولسكاير ويدرس الانتقال لعملاق أوروبا
مانشستر يونايتد
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منى العوضي
 
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن مفاجأة بشأن مستقبل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي مانشستر يونايتد، حيث يدرس اللاعب الرحيل عن فريقه خلال نهاية الموسم الحالي.

 

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن روميلو لوكاكو يريد الرحيل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك بناءاً على استياء اللاعب من المركز الذي يلعب فيه تحت قيادة سولشاير.

 

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى احتمالية دخول يوفنتوس في مفاوضات مع لوكاكو بسبب غموض موقف ديبالا الذي قد يرحل للعب في صفوف ريال مدريد.

 

الجدير بالذكر أن عقد لوكاكو يمتد مع مانشستر يونايتد حتى منتصف عام 2022، وقدم مواسم مميزة بقميص الشياطين الحمر.

 

وفاز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس أمس الأربعاء بنتيجة 3-1، وواصل تقدمه في جدول الترتيب حيثُ وصل للنقطة 55 بالمركز الخامس.

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