أنباء عن توقف برنامج "القاهرة اليوم".. تعرف على التفاصيل
الجمعة 01/مارس/2019 - 07:59 ص
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تداولت أنباء عن توقف برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يذاع على قناة "اليوم" .
وأشارت مصادر إلى أن سبب إيقاف البرنامج هو تعرض شبكة "أوربت" لتعثرات مادية خلال الفترة الماضية.
ولفتت الأنباء إلى أن الأزمة أدت إلى تأخر أجور العاملين بها لأكثر من شهرين، مما جعل عددًا منهم يضربون عن العمل.
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