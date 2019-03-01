ليدي جاجا تكشف سر قلادتها الثمينة في حفل أوسكار!

وأضافت جاجا أن آخر شخصية ارتدت هذه القلادة هي أودري هيبورن.

وأكدت ليدي جاجا أنه شرف كبير لها أن ترتدي القلادة التي صنعت يومها الذي لا ينسى.





وفازت المغنية الأمريكية ليدي جاجا بجائزة أوسكار عن أغنية "شالو" في فيلم "A Star Is Born"، ورشحت سابقا لهذه الجائزة ثلاث مرات، إلا أنها المرة الأولى التي تفوز بها.



