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ليدي جاجا تكشف سر قلادتها الثمينة في حفل أوسكار!

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:38 ص
ليدي جاجا تكشف سر قلادتها الثمينة في حفل أوسكار!
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كشفت الممثلة والمطربة ليدي جاجا، عن سر يتعلق بقلادتها الغالية الثمن، التي ارتدتها في حفل أوسكار الأخير.

وقالت غاغا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام إن "تيفاني أند كو" عرضت عليها أن ترتدي القلادة التاريخية والتي يزيد عمرها عن 141 عاما.

وأضافت جاجا أن آخر شخصية ارتدت هذه القلادة هي أودري هيبورن.

وأكدت ليدي جاجا أنه شرف كبير لها أن ترتدي القلادة التي صنعت يومها الذي لا ينسى.

وفازت المغنية الأمريكية ليدي جاجا بجائزة أوسكار عن أغنية "شالو" في فيلم "A Star Is Born"، ورشحت سابقا لهذه الجائزة ثلاث مرات، إلا أنها المرة الأولى التي تفوز بها.


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