خبير يكشف تأثير أزمة كوريا الشمالية على البورصة المصرية



وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "مؤشر النيل"، المذاع على قناة النيل الفضائية، أن السبب في ذلك هو عدم وجود اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، لافتا إلى وجود الكثير من الأسهم المرتبطة باستثمارات في كوريا الشمالية فأثر ذلك بالسلب.



وتابع الخبير بأسواق المال، أن الشراء كان قويا من جانب المؤسسات، والبيع من ناحية الأفراد، لأن المؤسسات تعمل بشكل احترافي، متوقعا أن يستعيد السوق توازنه الأسبوع المقبل.



واختتمت البورصة المصرية جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي إرتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات للأجانب، بعد ان تخللها بعض عمليات الضغط البيعى مع بداية التداولات لتعكس اخبار سلبية على صعيد استثمار الشركات الخارجى.



وفقد رأس المال السوقى بالبورصة المصرية نحو 600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 823.3 مليار جنيه.



وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 14،803.97 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 719.64 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1،812.01 نقطة.



هذا وقد جاءت قيم التداولات فى معدلاتها المرتفعة بعد ان تذبذب الاداء بين القوة البيعية والشرائية خلال تداولات الخميس وبلغ حجم التداول على الأسهم 515،86 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ30 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 59.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32%، والعرب على 8.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.4% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.5%.



ومالت صافى تعاملات الاجانب للشراء بقيمة بلغت 23.9 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 7.1 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع بقيمة 11.6 مليون جنيه و12.2 مليون جنيه علي التوالي.



ومن جانبه، اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات، مضغوطة بمبيعات العرب والمصريين، مصحوبا باحجام سيولة ضعيفة، جاء ذلك بسيطرة من القوة البيعية على تعاملات القياديات التى مالت لاختبار مستويات الدعم القريبة لها.



وخسر رأس المال السوقى بالبورصة المصرية نحو 4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823،96 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2457 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% عند مستوى 18793 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 714 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1801 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.

قال سعيد الفقى، خبير أسواق المال، إن صعود مؤشر البورصة صعد ولكنه يعتبر صعودا وهميًا، لأن هناك جني أرباح عنيف، في منتصف جلسة الخميس.