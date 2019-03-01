برلماني يناشد وزارة التضامن تعويض المتضررين من انهيار عقار بولاق الدكرور



وأشار "إسماعيل" في لقاء مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية، إلى أن المنزل المنهار صدر له أمر إخلاء، وكان يجب تكسيره جزء جزء، ولكنه بعد إنهياره أثر في عدة منازل أخرى.



وشدد على ضرورة تعويض المتضررين الذين يصل عددهم إلى 40 أسرة، موضحا أنهم بسطاء ولا يستطيعون شراء أثاث أخر، مناشدا وزارة التضامن بالتدخل في الأمر.



وانهار عقار مكون من 4 طوابق في منطقة بولاق الدكرور، دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بقطاع الجيزة، بلاغا بانهيار عقار كان به تصاعدت وشروخ، وأيلا للسقوط بشارع الجمعية بمنطقة بولاق الدكرور.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء ورجال الإنقاذ البري، وقوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث القسم، لمعاينة العقار، وتبين عدم وجود أي خسائر بشرية، وأن العقار كان خاليا من السكان لوجود تصدعات وشروخ به.



وتم فرض كردون أمني، بمحيط العقار لحين انتهاء عمليات رفع الركام بواسطة معدات حي بولاق الدكرور، وتم تسليمه لمحافظة الجيزة بالكامل، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تعهد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بأنه لن يترك حق أصحاب العقار المنهار في منطقة بولاق الدكرور.