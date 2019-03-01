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مفاجأة سارة لعشاق مسلسل "The Tick"

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:56 ص
مفاجأة سارة لعشاق مسلسل The Tick
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أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل الأبطال الخارقين "The Tick" عودة الموسم الثاني من بداية من 5 أبريل.

وسيتضمن الموسم الثاني وجود 10 حلقات، وسيتم طرحه على قسمين.

دور مسلسل الكوميديا، حول قصة بطل خارق غريب الأطوار الذي يحارب الجريمة مع صديقه، آرثر، تم عرض المسلسل الأصلي على FOX لموسم واحد في عام 2001.

ويشمل فيرق الممثلين بيتر سيرافينوفيتش، جريفين نيومان، و جاكي إيرل هالي، وفلوري كاري، وبريندان هاينز، حسبما نشر التقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

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