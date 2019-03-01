الإعلان الرسمي لمسلسل "لمس أكتاف" لياسر جلال يحقق ربع مليون مشاهدة (فيديو)
الجمعة 01/مارس/2019 - 06:02 ص
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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال البرومو الأول للعمل، المرتقب عرضه في رمضان 2019.
وحقق البرومو في ظرف ساعات قليلة أكثر 250 ألف مشاهدة.
مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، هبة عبدالغني، حنان مطاوع، أروى جودة، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
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