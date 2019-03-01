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تعرف على عدد مشاهدات" تستاهلين الحب" لعبد المجيد عبد الله

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:59 ص
تعرف على عدد مشاهدات تستاهلين الحب لعبد المجيد عبد الله
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الفجر الفني
 
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طرح الفنان عبد المجيد عبد الله أغنية جديدة تحمل اسم "تستاهلين الحب" على طريقة الـ"Lyrics clip".

واقتربت الأغنية من تحقيق ربع مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

أغنية "تستاهلين الحب" من كلمات فهد المساعد، ألحان ياسر بو علي، تنفيذ مشاري اليتيم، وتريات تامر غنيم، إيقاع إبراهيم حسن، درامز وباركيشن بوب، مكس وماستر جاسم محمد.


عبد المجيد عبد الله طرح مؤخرا أغنية "كلّما" من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان رُزام، تنفيذ سيروس ومكس جاسم محمد.

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