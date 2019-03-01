سلمان خان في فيلم جديد قريبا بعد "بهارات".. تعرف على التفاصيل
الجمعة 01/مارس/2019 - 04:32 ص
Advertisements
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية في مومباي أن النجم الهندي سلمان خان يستعد في الفترة القادمة للبدء بتصوير الجزء الثالث من الفيلم الشهير "Dabangg"، ومن المقرر أن تكون أولى المشاهد المصورة والتي ستمثل انطلاقة العمل في مطلع شهر نيسان القادم.
الفيلم الأكثر انتظارًا في السينما "Dabangg" سيكون الجزء الثالث من السلسلة، حيث تم إطلاق أولى أجزائه في عام 2010، وكانت قد شاركت في البطولة النسائية -ولا زالت مستمرة حتى الآن- الفنانة سوناكشي سينها.
وقال منتج الفيلم في إحدى المقابلات مؤخرًا -وهو شقيق الفنان سلمان خان- أن التصوير سيبدأ في الأسبوع الأول من شهر نيسان، وسيتم تصوير بعض المشاهد في منطقة ماهيشوار ومن ثم واي وأخيرًا في مومباي، ليعد الجمهور بالكثير من التشويق والإثارة في انتظارهم.
يشار إلى أن نجم بوليوود سلمان خان ينهي حاليًا عمله مع المخرج علي عباس ظفار من خلال آخر أعماله وهو فيلم "بهارات" الذي تشاركه في بطولته النجمة كاترينا كيف والذي من المقرر أن يتم عرضه في السينما تزامنًا مع موسم عيد الفطر.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما بوليوود الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- كندة علوش تقوم ببطولة فيلم جديد.. تعرف على التفاصيل
- "نيولوك" زين مالك يثير الجدل.. تعرف التفاصيل
- كاترينا كيف تنشر صورة لها من فيلمها الجديد "Bharat"
- رجاء الجداوي توقع على فيلم جديد.. تعرف على التفاصيل
- شاكيرا تعتذر لجمهورها.. تعرف على التفاصيل
- عاجل.. محمد رمضان يتعاقد على فيلم جديد.. تعرف على التفاصيل
- تعرف على العرض المسرحي الجديد للمخرج خالد جلال
- سلمان خان يصور فيلمه السينمائي الجديد بالإمارات