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سلمان خان في فيلم جديد قريبا بعد "بهارات".. تعرف على التفاصيل

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:32 ص
سلمان خان في فيلم جديد قريبا بعد بهارات.. تعرف على التفاصيل
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ذكرت تقارير صحفية في مومباي أن النجم الهندي سلمان خان يستعد في الفترة القادمة للبدء بتصوير الجزء الثالث من الفيلم الشهير "Dabangg"، ومن المقرر أن تكون أولى المشاهد المصورة والتي ستمثل انطلاقة العمل في مطلع شهر نيسان القادم.

الفيلم الأكثر انتظارًا في السينما "Dabangg" سيكون الجزء الثالث من السلسلة، حيث تم إطلاق أولى أجزائه في عام 2010، وكانت قد شاركت في البطولة النسائية -ولا زالت مستمرة حتى الآن- الفنانة سوناكشي سينها.

وقال منتج الفيلم في إحدى المقابلات مؤخرًا -وهو شقيق الفنان سلمان خان- أن التصوير سيبدأ في الأسبوع الأول من شهر نيسان، وسيتم تصوير بعض المشاهد في منطقة ماهيشوار ومن ثم واي وأخيرًا في مومباي، ليعد الجمهور بالكثير من التشويق والإثارة في انتظارهم.

يشار إلى أن نجم بوليوود سلمان خان ينهي حاليًا عمله مع المخرج علي عباس ظفار من خلال آخر أعماله وهو فيلم "بهارات" الذي تشاركه في بطولته النجمة كاترينا كيف والذي من المقرر أن يتم عرضه في السينما تزامنًا مع موسم عيد الفطر.

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