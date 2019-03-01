سلمان خان في فيلم جديد قريبا بعد "بهارات".. تعرف على التفاصيل

ذكرت تقارير صحفية في مومباي أن النجم الهندي سلمان خان يستعد في الفترة القادمة للبدء بتصوير الجزء الثالث من الفيلم الشهير "Dabangg"، ومن المقرر أن تكون أولى المشاهد المصورة والتي ستمثل انطلاقة العمل في مطلع شهر نيسان القادم.





الفيلم الأكثر انتظارًا في السينما "Dabangg" سيكون الجزء الثالث من السلسلة، حيث تم إطلاق أولى أجزائه في عام 2010، وكانت قد شاركت في البطولة النسائية -ولا زالت مستمرة حتى الآن- الفنانة سوناكشي سينها.



