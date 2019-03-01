ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

Al-Ahli Saudi FC بث مباشر.. مباراة الاهلي والاتحاد 1 مارس في الدوري السعودي kora star

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:18 ص
Al-Ahli Saudi FC بث مباشر.. مباراة الاهلي والاتحاد 1 مارس في الدوري السعودي kora star
الاهلي
طباعة
Advertisements
 
Advertisements

يخوض نادي اتحاد جدة مواجهة قوية ضد الأهلي وذلك مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ويدخل الأهلي مباراته أمام الاتحاد على استاد الملك عبدالله الدولي "الجوهرة المشعة"، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

 

ويتواجد نادي الاتحاد حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة بينما الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة وذلك بعد مرور 21 جولة.

 

وستنقل مباراة الاتحاد مع الأهلي في ديربي الجولة 22 من دوري المحترفين السعودي عبر قناة ksa sport 1 hd بالإضافة إلى قناة دوري بلس الناقل الحصري للمسابقة.

 

ويسعى النادي الأهلي والمحترف في صفوفه محمد عبد الشافي للفوز باللقاء والعودة للمربع الذهبي بعد تراجعه في الفترة الأخيرة أما الهدف للاتحاد مختلف فهو يريد تفادي خطر الهبوط.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي مع الاتحاد في ديربي جدة عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع ومجاناً.


Advertisements
المزيد عن: يلا شووت Al-Ahli Saudi مباراة Al-Ahli Saudi مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي مشاهدة دجانيني تفاريس في Al-Ahli Saudi مباراة الاتحاد والاهلي لايف بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي كورة لايف مباراة الاتحاد والاهلي بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي شاهد مباراة الاهلي توقيت مباراة الاهلي بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي الدستور بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي اخبار اليوم بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي بث مباشر لمباراة الاتحاد والاهلي بث الاسطورة مباراة الاتحاد والاهلي الوطن الاهلي ضد الوصل الاتحاد والاهلي بث مباشر الاتحاد والاهلي الدوري السعودي عرب هوست الاتحاد والاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الرائد
-
x
15:00
-
القادسية
الهلال
-
x
17:35
-
الفيصلي
الأهلي
-
x
19:30
-
الاتحاد
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
21:30
-
بوروسيا دورتموند