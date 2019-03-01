هنا شيحة تتوعد قليلي الذوق: "مصيركم البلوك"!
الجمعة 01/مارس/2019 - 03:57 ص
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قررت الفنانة هنا شيحة أن تخرج عن صمتها وتوجه رسالة للمتنمرين وأصحاب التعليقات المسيئة من خلال حسابها على موقع فيسبوك.
وكتبت هنا تعليقًا على عبر حسابها على فيسبوك قالت فيه: " بلوك.. لو مش عاجبك اعمل عدم متابعة، حقك عادي جدا.. لو مش عاجبني هعمل بلوك وهمسح التعليق وهعمل ريبورت للأكونت حقي.. شكرا لمراعاة الذوق والاحترام في التعليق".
على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال الفنانة المصرية هنا شيحة مشاركتها في مسلسل "أرض النفاق" مع النجم محمد هنيدي، بالإضافة إلى مشاركة أخرى على مستوى السينما من خلال فيلم "الديزل" للنجم محمد رمضان وعدد من نجوم الفن في مصر.
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