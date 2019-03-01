رسالة عاجلة بشأن المستبعدين وغير المستحقين للدعم (تعرف على المحذوفين من البطاقات التموينية)

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من السبت، المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين لدعم البطاقات التموينية، ويأتي ذلك في إطار عملها لضبط منظومة الدعم، وتوجيهه لمستحقيه، من خلال عدة معايير أعلنها الوزير علي المصيلحي، في مؤتمر عقده، السبت الماضي.





وجاءت المعايير التي وضعتها التموين؛ لحذف المواطنين من منظومة الدعم: معدل استهلاك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا، استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنوياُ فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة، من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.





طريقة إبلاغك بالحذف

"سيتم حذفك".. إبلاغ لمن سيتم استبعادهم أنهم غير مستحقين للدعم وسيتم حذفهم، يُكتب ذلك على بون صرف الخبز أو التموين، بداية من غد (أول مارس) وحتى منتصف الشهر نفسه، دون اتخاذ قرار فعلى بالحذف لإعطائهم الفرصة للتقدم بالتظلمات.





- تقديم التظلمات

يحق للمستبعد تقديم تظلم على الموقع www.tamwin.com.eg لتأكيد أحقيتهم في الدعم، بعد أن تبدي الوزارة على الموقع نفسه سبب الاستبعاد، ولفترة 15 يوم، بدءًا من أول مارس، يحق للمستبعد التظلم، بحيث تفحص التموين تلك التظلمات ثم يتم البت فيهم خلال الفترة من 16 مارس وحتى نهاية الشهر نفسه.





- عودة الدعم

وبعد مراجعة التظلمات، تُعيد التموين من ثبت أنهم مستحقين وغير متوافر فيهم المعايير الخمس، بينما تستبعد من يزيد فاتورة إستهلاك الكهرباء الخاصة به عن أكثر من 650 كيلو وات شهرياً، أو فاتورة إستهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه شهرياً أو مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنوياُ فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة أو من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.





- المستبعدون من الدعم