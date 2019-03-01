ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دوري بلس: كورة لايف يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد (بث مباشر) KSA SPORTS HD

الجمعة 01/مارس/2019 - 03:14 ص
دوري بلس: كورة لايف يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد (بث مباشر) KSA SPORTS HD
الاهلي والاتحاد
طباعة
Advertisements
 
Advertisements

يدخل نادي اتحاد جدة بقيادة سييرا المدرب الجدرد اختبار صعب أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة والموافق 1/3/2019 في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد على ملعب الملك عبدالله الدولي "الجوهرة المشعة" وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

 

ويحتل نادي الاتحاد حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة بينما الأهلي يتواجد بالمركز الخامس برصيد 36 نقطة.

 

ويدخل الأهلي بقيتدة المدرب الكرواتي خورخي فوساتي المباراة على تحقيق فوز بنتيجة كبيرة وخكف الثلاث نقاط من أجل العودة للمركز الرابع الذي يحتله حالياً التعاون برصيد 39 نقطة.

 

أما على الجانب الآخر؛ تأمل جماهير الاتحاد أن يعود الفريق لسابق عهده تحت قيادة التشيلي سييرا الذي تولى المسؤلية خلفاً للكرواتي سلافين بيليتش الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

 

وستكون مباراة الاتحاد مع الأهلي في ديربي الجولة 22 من الدوري السعودي مذاعة عبر قناة ksa sport 1 hd بالإضافة إلى قناة دوري بلس الناقل الحصري للبطولة.


Advertisements
المزيد عن: يلا شووت Al-Ahli Saudi مباراة Al-Ahli Saudi مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي مشاهدة دجانيني تفاريس في Al-Ahli Saudi مباراة الاتحاد والاهلي لايف بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي كورة لايف مباراة الاتحاد والاهلي بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي شاهد مباراة الاهلي توقيت مباراة الاهلي بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي الدستور بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي اخبار اليوم بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي بث مباشر لمباراة الاتحاد والاهلي بث الاسطورة مباراة الاتحاد والاهلي الوطن الاهلي ضد الوصل الاتحاد والاهلي بث مباشر الاتحاد والاهلي الدوري السعودي عرب هوست الاتحاد والاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الرائد
-
x
15:00
-
القادسية
الهلال
-
x
17:35
-
الفيصلي
الأهلي
-
x
19:30
-
الاتحاد
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
21:30
-
بوروسيا دورتموند