مانشستر يونايتد يتحرك لخطف كريستيانو رونالدو الجديد

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع البرتغالي الشاب جواو فيليكس، مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية ميرور الإنجليزية أن مسئولي مانشستر يونايتد سيعقدون اجتماعات خلال الفترة المقبلة، مع البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب، من أجل التفاوض حول التعاقد مع جواو فيليكس الصيف المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك عدة أندية ترغب في ضم اللاعب أبرزهم، ليفربول ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن نادي بنفيكا يرغب في الحصول على 105 ملايين يورو مقابل التخلي عن اللاعب، الذي يعد أكبر موهبة برتغالية ظهرت منذ كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس.

ولعب "فيليكس" صاحب الـ19 عامًا، 15 مباراة مع بنفيكا البرتغالي في الموسم الحالي سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف.