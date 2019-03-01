ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مانشستر يونايتد يتحرك لخطف كريستيانو رونالدو الجديد

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:48 ص
مانشستر يونايتد يتحرك لخطف كريستيانو رونالدو الجديد
مانشستر يونايتد
طباعة
Advertisements
علاء خليف
 
Advertisements

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع البرتغالي الشاب جواو فيليكس، مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت تقارير صحفية ميرور الإنجليزية أن مسئولي مانشستر يونايتد سيعقدون اجتماعات خلال الفترة المقبلة، مع البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب، من أجل التفاوض حول التعاقد مع جواو فيليكس الصيف المقبل.

 

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك عدة أندية ترغب في ضم اللاعب أبرزهم، ليفربول ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي.

 

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن نادي بنفيكا يرغب في الحصول على 105 ملايين يورو مقابل التخلي عن اللاعب، الذي يعد أكبر موهبة برتغالية ظهرت منذ كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس.

 

ولعب "فيليكس" صاحب الـ19 عامًا، 15 مباراة مع بنفيكا البرتغالي في الموسم الحالي سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف.

Advertisements
المزيد عن: مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو رياضة برتغالية الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الرائد
-
x
15:00
-
القادسية
الهلال
-
x
17:35
-
الفيصلي
الأهلي
-
x
19:30
-
الاتحاد
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
21:30
-
بوروسيا دورتموند