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مطربة شهيرة تظهر في وضع صحي صادم على سرير المستشفى! (فيديو)

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:45 ص
مطربة شهيرة تظهر في وضع صحي صادم على سرير المستشفى! (فيديو)
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صدم محبو ومتابعو الفنانة، فلة الجزائرية، عندما ظهرت بوجه متورم وحالة مؤثرة وهي ترقد على سرير مشفى، في مقطع فيديو نشرته الفنانة لدقائق قليلة عبر إنستغرام، قبل أن تقوم بحذفه.

وأتبعت فلة المقطع بتعليق جاء فيه: "إلى كل أولاد الحركة أعداء وطني، لو لم أكن في هذا الظرف الصحي، لكنت أول واحدة في ميدان التحرير".

وعلى الرغم من حذف الفنانة للمقطع، إلا أن رواد إنستغرام تمكنوا من حفظه وتداوله من جديد، في حين رجح بعضهم دخول فلة المشفى لإجراء عملية تجميلية، حيث ردت الأخيرة على أحد متابعيها وكتبت: "ما تخافي يا عمري.. حنيت النفخ باش وجعلكم فلتكم.. نحبك".

كما أشار بعض المتابعين إلى أن الفيديو جرى تصويره قبل 10 أيام تقريبا، وأنه "يعود لعملية تصحيحية أجرتها الفنانة الجزائرية لعلاج تورم لوجهها، أصابها عقب إجرائها عملية تجميلية سابقة".

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