مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 1/3/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين
يشهد اليوم الجمعة والموافق 1/3/2019 عدداً من المباريات القوية وذلك بمختلف الدوريات حول العالم لذلك؛ نرصد لكم عبر موقع "الفجر الرياضي" أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين.
- الدوري
الاسباني:
رايو
فاليكانو × جيرونا:
اليوم
في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت
3 HD بصوت المعلق نوفل الباشي
- الدوري
الإيطالي:
كالياري
× إنتر ميلان:
اليوم
في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4
HD بصوت المعلق علي محمد علي
- الدوري
الألماني:
أوجسبورج
× بروسيا دورتموند:
اليوم
في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5
HD بصوت المعلق عادل الخلو
- الدوري
السعودي:
الرائد
× القادسية:
اليوم
في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية
ودوري بلس
الهلال
× الفيصلي:
اليوم
في تمام الساعة الـ5:35 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية
وأيضاً دوري بلس
الاتحاد
× الأهلي:
اليوم
في تمام الساعة الـ7:35 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون بتعليق فهد العتيبي وسمير المعيرفي
على ksa sport حمّاد العنزي على دوري بلس