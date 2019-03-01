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مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 1/3/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:20 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 1/3/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين
الهلال والاتحاد
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منى العوضي
 
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يشهد اليوم الجمعة والموافق 1/3/2019 عدداً من المباريات القوية وذلك بمختلف الدوريات حول العالم لذلك؛ نرصد لكم عبر موقع "الفجر الرياضي" أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين.

 

- الدوري الاسباني:

رايو فاليكانو × جيرونا:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق نوفل الباشي

 

- الدوري الإيطالي:

كالياري × إنتر ميلان:

اليوم في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق علي محمد علي

 

- الدوري الألماني:

أوجسبورج × بروسيا دورتموند:

اليوم في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD بصوت المعلق عادل الخلو

 

- الدوري السعودي:

الرائد × القادسية:

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية ودوري بلس

 

الهلال × الفيصلي:

اليوم في تمام الساعة الـ5:35 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية وأيضاً دوري بلس

 

الاتحاد × الأهلي:

اليوم في تمام الساعة الـ7:35 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون بتعليق فهد العتيبي وسمير المعيرفي على ksa sport حمّاد العنزي على دوري بلس

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