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لأول مرة.. أغنية تتخطى 6 مليارات مشاهدة على يوتيوب! (فيديو)

الجمعة 01/مارس/2019 - 01:59 ص
لأول مرة.. أغنية تتخطى 6 مليارات مشاهدة على يوتيوب! (فيديو)
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وكالات
 
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حققت أغنية شهيرة للنجم البورتوريكي، لويس فونسي، رقما قياسيا عالميا على موقع يوتيوب، إذ استطاعت تخطي حاجز الـ 6 مليارات مشاهدة، منذ إطلاقها، في يناير 2018.

وأصبحت أغنية "ديسباسيتو" الأكثر مشاهدة على الموقع العالمي منذ تأسيسه، حسب ما أدلت به شركة يوتيوب، التابعة لشركة غوغل.

ويتفوق لويس فونسي بإنجازه الأخير على منافسيه من نجوم الغناء على موقع يوتيوب، وخاصة الفنان، إد شيران، الذي حققت أغنيته الشهيرة "شيب أوف يو"، أكثر من 4 مليارات مشاهدة.

وعلاوة على ما سبق، تحمل أغنية "ديسباسيتو" رقما قياسيا آخر، إذ تمكنت من تحقيق ملياري مشاهدة على يوتيوب في 155 يوما فقط.

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