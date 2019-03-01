"أبو العروسة" يحتل المرتبة الأولى بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب!
الجمعة 01/مارس/2019 - 01:43 ص
Advertisements
Advertisements
تصدرت الحلقة رقم من 79 من مسلسل "أبو العروسة"، للفنانين سيد رجب وسوسن بدر، قائم الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وتجاوز عدد مشاهدات الثلاثة ملايين مشاهدة، في أقل من 5 أيام منذ طرحها عبر القناة الرسمية للمسلسل بموقع يوتيوب.
وكان الفنان سيد رجب، روج للجزء الثاني من المسلسل الذي حاز على العديد من ردود الفعل الإيجابية، ونسب مشاهدة عالية.
وعلق سيد رجب، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "وتستمر حكاية مسلسل أبو العروسة الموسم الثاني الأحد 30 ديسمبر علي شاشة Dmc".
وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى.
وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، ومن إخراج كمال منصور، وتأليف هانى كمال
مسلسل أبو العروسة، بطولة سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، محمود حجازي، وكارولين عزمي، ومن إخراج كمال منصور، وتأليف هاني كمال.
- موعد عرض أبو العروسة 2 على قناة "dmc"
العرض الأول : 8 مساءً.
الإعادة الأولى: 3 بعد منتصف الليل.
الإعادة الثانية: 12.30 ظهرًا.
- موعد عرض "أبو العروسة 2" على قناة "dmc دراما".
العرض الأول: 11 مساءً.
الإعادة الأولى: 9 صباحًا.
الإعادة الثانية: 3 مساءً.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن ابو العروسة
- "الصحاب" لزاب ثروت وحمزة نمرة تحتل مركزا متقدما بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب
- بماذا علق محمد رمضان على تصدره ترند يوتيوب بالملك والديزل ؟
- بعد أسبوع من عرضها.. زامبا لا تزال ضمن الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)
- بعد أسبوع من عرضها.. "أغلى من الياقوت" لمكي تتراجع عن مركزها الأًول بيوتيوب (فيديو)
- الحلقة الأربعون من "الأب الروحي" ضمن الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)
- "بيت جدتي" لـ محمود العسيلي تحجز مركزا متقدما بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)
- "بيت جدتي" لـ العسيلي تتخطى مليونها الأول عبر يوتيوب (فيديو)
- الحلقة 79 من "أبو العروسة" تحتل المركز الثاني بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)
- "أبو العروسة" يتصدر قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب!
- تامر حسني يقتنص المركز الأول بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب.. تعرف على السبب