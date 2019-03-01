ننشر ترتيب مجموعات دوري الممتاز "ب"

تشهد مسابقة دوري الممتاز "ب" قمة الإثارة، في الثلاث مجموعات، عقب مرور 20 جولة، حيث يتصدر أسوان قمة ترتيب أندية المجموعة الأولى، ويتربع الترسانة على قمة المجموعة الثانية، ويحتل طنطا والمنصورة صدارة المجموعة الثالثة.

ويقدم "الفجر الرياضي" ترتيب المجموعات قبل 6 جولات من ختام الموسم الحالي:

ترتيب المجموعة الأولى

1- اسوان 47 نقطة

2- بنى سويف 39 نقطة

3- التليفونات 35 نقطة

4- المنيا 32 نقطة

5- الاعلاميين 31 نقطة

6- ديروط 27 نقطة

7- سوهاج 25 نقطة

8- الالومنيوم 25 نقطة

9- طهطا 25 نقطة

10- النصر للتعدين 21 نقطة

11- الفيوم 21 نقطة

12- التحرير 21 نقطة

13- ناصر ملوي 14 نقطة

14- الوليدية 10 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

1- الترسانة 41 نقطة

2- إف سى مصر 40 نقطة

3- القناة 39 نقطة

4- سيراميكا 37 نقطة

5- كوكاكولا 36 نقطة

6- المريخ 26 نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- الشمس 25 نقطة

9- النصر 24 نقطة

10- الزرقا 23 نقطة

11- بورتو 22 نقطة

12- منتخب السويس 22 نقطة

13- دمياط 14 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

1- طنطا 38 نقطة

2- المنصورة 38 نقطة

3- دمنهور 35 نقطة

4- الأوليمبي 35 نقطة

5- البلدية 34 نقطة

6- الرجاء 33 نقطة

7- أبو قير للأسمدة 33 نقطة

8- غزل المحلة 31 نقطة

9- الحمام 25 نقطة

10- فاركو 23 نقطة

11- كفر الشيخ 19 نقطة

12- الجزيرة 16 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 8 نقاط