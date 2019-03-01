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صراع البريميرليج.. تعرف على مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي

الجمعة 01/مارس/2019 - 01:46 ص
صراع البريميرليج.. تعرف على مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح
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منى العوضي
 
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حقق نادي ليفربول بقيادة يورجن كلوب فوزاً كبيراً على بورنموث بخماسية نظيفة مساء الأربعاء الماضي، في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

 

وتنتظر نادي ليفربول مواجهات حاسمة ونارية في الدوري الانجليزي، ويحتل الفريق حالياً المركز الأول بصدارة البريميرليج برصيد 69 نقطة، ويوجد صراع شرس على اللقب مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ومعه 68 نقطة.

 

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الفجر الرياضي" مواجهات الريدز القادمة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز:

 

- 3 مارس: إيفرتون × ليفربول

- 10 مارس: ليفربول × بيرنلي

- 17 مارس: فولهام × ليفربول

- 31 مارس: ليفربول × توتنهام

- 5 إبريل: ساوثهامبتون × ليفربول

- 14 إبريل: ليفربول × تشيلسي

- 21 إبريل: كارديف × ليفربول

- 26 إبريل: ليفربول × هدرسفيلد

- 4 مايو: نيوكاسل يونايتد × ليفربول

- 12 مايو: ليفربول × وولفرهامبتون

 

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