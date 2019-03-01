تعرف على عدد مشاهدات "ياريتك فاهمني" لأنغام بعد طرحها بـ 10 أيام
الجمعة 01/مارس/2019 - 01:15 ص
الفجر الفني
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طرحت الفنانة أنغام، أغنيتها الجديدة "ياريتك فاهمنى" بمناسبة عيد الحب.
ونالت الأغنية أعجاب جمهور الوطن العربى وجمهور أنغام الخاص، حيث بلغت مشاهداتها أكثر من 2,060,375 عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
"ياريتك فاهمنى" من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، وتوزيع مادى، وتوزيع وتريات المايسترو هانى فرحات.
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