تعرف على عدد مشاهدات "ياريتك فاهمني" لأنغام بعد طرحها بـ 10 أيام





طرحت الفنانة أنغام، أغنيتها الجديدة "ياريتك فاهمنى" بمناسبة عيد الحب.





ونالت الأغنية أعجاب جمهور الوطن العربى وجمهور أنغام الخاص، حيث بلغت مشاهداتها أكثر من 2,060,375 عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





"ياريتك فاهمنى" من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، وتوزيع مادى، وتوزيع وتريات المايسترو هانى فرحات.







