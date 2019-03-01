شاهد.. الفيديو سبب اتهام مذيعة شهيرة بـ"قلة الأدب" بعد ظهورها شبه عارية
الجمعة 01/مارس/2019 - 12:58 ص
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تعرضت المذيعة الكويتية حليمة بولند، لموجة من السباب والشتائم بعد نشرها فيديو عبر حسابها الرسمي على سناب شات، بعد خروجها من "سبا" البحر الميت.
وأثارت الكثير من الجدل بسبب نشرها صورًا لجزء من جسمها عار ومغطى بالوحل العلاجي من داخل “سبا”.
وتعرضت لموجة من التعليقات التي وصلت إلى حدّ الشتائم، واتهمها بعض المتابعين بالوقاحة وقلة الأدب.
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