طلعت يوسف: رمضان صبحي الصفقة الأفضل للأهلي هذا الموسم .. ولكن!

أكد طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة أن رمضان صبحي لاعب الأهلي ينتظره مستقبل باهر.

وقال "يوسف" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " رمضان صبحي الصفقة الأفضل فنيًا للأهلي هذا الموسم، رغم عدم استقرار مستواه، حيث تجده أحيانًا في أوج تألقه وأحيان أخري لا تشعر بوجوده".

وأضاف : "رمضان صبحي ينتظره مستقبل باهر في الفترة القادمة".

وأتم: " رمضان يحتاج أن يظهر أنه كبير وناضج لأنه أحيانًا كثيرة يتعامل بـ"استخفاف" في بعض المواقف، وحجة سنه الصغير استخدمناها كثيرًا لتبرير ذلك، ولا يمكن استخدامها مجددًا".

طلعت يوسف: الدوري المصري "شرس" .. وعودة الأهلي للمنافسة "طبيعية"

أكد طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة أن الدوري الممتاز يشهد منافسة قوية غير مسبوقة في الموسم الحالي.

وقال "يوسف" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عر فضائية "أون سبورت": "الدوري هذا الموسم حالة فريدة لم أره من قبل منافسة شرسة على اللقب وعلى المربع الذهبي وعلى الهبوط وكل المستويات متقاربة".

وأضاف: "عودة الأهلي للمنافسة في الدوري "طبيعية"، لإن شخصيته وطبيعة لاعبيه ماعندهمش كلمة مستحيل بالإضافة إلى تدعيمات يناير ساعدت على عودة الفريق بقوة".

وتابع: " أعتقد أن المنافسة ستنحصر بين الاهلي والزمالك على لقب الدوري".

وأتم تصريحاته: " ستظل المنافسة قائمة على لقب الدوري الممتاز حتي الأسابيع الاخيرة".