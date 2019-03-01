ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طلعت يوسف: الإتحاد السكندري خرج من "الباب الكبير" بالبطولة العربية

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:46 ص
طلعت يوسف: الإتحاد السكندري خرج من الباب الكبير بالبطولة العربية
الهلال والاتحاد
طباعة
Advertisements
علاء خليف
 
Advertisements

أشاد طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة، بما حققه الاتحاد السكندري في بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، وبلوغه دور الثمانية بالبطولة قبل الخروج على يد الهلال السعودي.

 

وقال "يوسف" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " الإتحاد السكندري خرج من الباب الكبير، وأدي ما عليه في البطولة العربية رغم ما واجهه من صعوبات وفوارق فنية مع باق الأندية".

 

وكان الاتحاد السكندري ودع البطولة العربية بعد الخسارة أمام الهلال السعودي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الثمانية، والتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.

 

وتحدث طلعت يوسف عن الأهلي والمنافسة في الدوري قائلا: "عودة الأهلي للمنافسة في الدوري "طبيعية"، لإن شخصيته وطبيعة لاعبيه ماعندهمش كلمة مستحيل بالإضافة إلى تدعيمات يناير ساعدت على عودة الفريق بقوة".

 

وتابع: " أعتقد أن المنافسة ستنحصر بين الاهلي والزمالك على لقب الدوري".

 

وأتم تصريحاته: " ستظل المنافسة قائمة على لقب الدوري الممتاز حتي الأسابيع الاخيرة".

 

 

Advertisements
المزيد عن: مصر المقاصة طلعت يوسف رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الرائد
-
x
15:00
-
القادسية
الهلال
-
x
17:35
-
الفيصلي
الأهلي
-
x
19:30
-
الاتحاد
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
21:30
-
بوروسيا دورتموند