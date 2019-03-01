الصين ضيف شرف الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

تحل الصين ضيف شرف الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية الذي ينطلق يوم السبت في المنتجع المطل على البحر الأحمر في مصر.





وقال المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة إن هناك مهرجانات مصرية تحظى بالاهتمام الدولي ولديها إمكانيات كبيرة ومهرجانات أخرى تركز على السينما الأفريقية بينما اختار مهرجان شرم الشيخ الاختلاف عن هذه المهرجانات بالتركيز على حضارة أخرى وثقافة أخرى في آسيا.





وقال ”جزء مهم وعزيز من مصر يقع في قارة آسيا يتمثل في شبه جزيرة سيناء والتي تقع فيها مدينة شرم الشيخ“.





وتعرض الدورة الجديدة من المهرجان الذي تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون 58 فيلما من 26 دولة ضمن خمس مسابقات.





ومن بين الدول المشاركة الفلبين وإندونيسيا وتايلاند وبنجلادش وكوريا الجنوبية وأفغانستان وفيتنام واليابان والهند وسنغافورة والأردن والإمارات وسلطنة عمان والعراق وإيران والبحرين وسوريا.





يعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم التسجيلي المصري ”الفريق“ للمخرج إسلام رسمي والذي يتناول صناعة السينما من خلال مقابلات مع مختلف عناصر العمل، ومن بين المشاركين في الفيلم الممثلة منى زكي ومدير التصوير أحمد المرسي والمخرج هادي الباجوري والموسيقي هشام نزيه ومصممة الأزياء مي جلال.





وقررت إدارة المهرجان إهداء دورة هذا العام لاسم الفنانة الراحلة سعاد حسني (1942-2001) فيما تكرم من الشخصيات الفنية المستمرة في العطاء الناقد المصري يوسف شريف رزق الله والمخرج الصيني تشي في والممثلة المصرية هالة صدقي والمخرج المصري علي الغزولي والممثل المصري لطفي لبيب.





وتقام على هامش المهرجان ورشة لصناعة الفيلم في الفترة من 23 فبراير شباط إلى الثامن من مارس آذار بقصر ثقافة شرم الشيخ.