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ستيرلينج: الضغط في ليفربول أكبر من السيتي.. ولن نستسلم

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:25 ص
ستيرلينج: الضغط في ليفربول أكبر من السيتي.. ولن نستسلم
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عمر عبدالعزيز
 
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أشار رحيم ستيرلينج، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى أنه عندما كان في ليفربول سابقًا وكانوا ينافسوا على لقب الدوري كان يشعر بضغط أكبر مما شعر به في مانشستر سيتي.

وقال ستيرلينج في تصريحات صحفية: "هذا الموسم، سيناريو الدوري مختلف تمامًا عن ما حصل في الموسم الماضي، في الموسم الماضي كنا نشعر بالراحة في هذه الفترة من الموسم".

وأضاف قائلاً:" ليفربول يقدم كرة قدم جيدة في بعض الاحيان لكننا واثقون من أنفسنا، في هذا الموسم نحن نطارد المتصدر، نحن قريبين جدًا منهم ولدينا ثقة كبيرة في بعضنا البعض، نحن نركز على كل مباراة ونريد الانتصار".
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المزيد عن: مانشستر سيتي ليفربول رحيم ستيرلينج الدوري الانجليزي
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