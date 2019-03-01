عاجل.. طلعت يوسف يفجر مفاجأة عن جروس ورئيس الزمالك

يرى طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة أن تصريحات رئيس الزمالك بشأن استمرار السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الأبيض حتي نهاية عقده لن تنفذ على أرض الواقع.

وقال "يوسف" في تصريحات لبرنامج "ملعب اون": " أعتقد أن تصريحات رئيس الزمالك بخصوص استمرار "جروس" لن تكون قابلة للتنفيذ حال تعثر الزمالك أمام بترو أتليتكو".

وأضاف: " قد يتم الإطاحة بالمدرب السويسري من منصبه حال الخسارة أمام بترو أتليتكو".

ويلتقي الزمالك مع بترو أتليتكو يوم الاحد المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفيدرالية.

وكان السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، أعلن عن قائمة الفريق التى سوف تسافر اليوم الجمعة، متجهة إلى أنجولا ، لخوض مباراة بترو اتليتكو فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية ، والتى ستقام الأحد المقبل .





وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها جروس لمواجهة بترو اتليتكو كلا من :

فى حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " – عماد السيد – عمر صلاح

فى خط الدفاع : محمد عبد السلام – محمد عبد الغنى – حازم امام – حمدى النقاز – بهاء مجدى – عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش

فى خط الوسط : يوسف اوباما – فرجانى ساسى – ايمن حفنى – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – احمد مدبولي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو -

فى خط الهجوم : عمر السعيد – حميد احداد – خالد بوطيب.