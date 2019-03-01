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فالنسيا يضرب موعدا ناريا مع برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:21 ص
فالنسيا يضرب موعدا ناريا مع برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
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وكالات
 
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التحق فالنسيا بنادي برشلونة إلى نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا عقب فوزه على ضيفه ريال بيتيس 1-0 الخميس ضمن إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.

 

على ملعب الـ"ميستايا"، منح قناص "الخفافيش" رودريغو مورينو هدف الاطمئنان على بطاقة التأهل لفريقه في الدقيقة 56، ليستفيد فالنسيا من التعادل الإيجابي ذهاباً على أرض ريال بيتيس 2-2.

 

وسيلتقي فالنسيا في النهائي، بمنافسه العملاق برشلونة، بطل المسابقة في النسخ الأربعة الأخيرة وحامل الرقم القياسي في التتويج بلقبها (30 لقباً)، والذي أزاح من طريقه غريمه الأزلي ريال مدريد بالفوز عليه إياباً في "سانتياجو برنابيو" بثلاثية نظيفة بعد أن تعادلا ذهاباً في "كامب نو" بهدف لمثله.

 

وستدور المباراة النهائية بين الفريقين على أرضية ميدان "بينيتو فيامارين" بمدينة إشبيلية يوم السبت الموافق لتاريخ 25 مايو المقبل.

 

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المزيد عن: كاس ملك اسبانيا فالنسيا رياضة برشلونة اللقب الاسباني
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