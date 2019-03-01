مانشستر يونايتد يحسم مصير سولشاير
الجمعة 01/مارس/2019 - 12:17 ص
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية عالمية، ان نادي انشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى لحسم ملف المدير الفني الدائم، خلال الفترة القلقلة القادمة، لضمان استقرار أوضاع الفريق.
وبحسب ما ذكرته وكالة "ESPN" الأمريكية فإن أولّي جونار سولشاير هو المرشح الوحيد لمنصب المدرب الدائم لـ مانشستر يونايتد في الموسم القادم.
وأشارت التقارير إلى أن إدارة النادي وعلى رأسها إد وودوارد لم تتواصل مع أي مدرب لمناقشة المنصب، في ظل استقرار أوضاع الشياطين الحمر تحت قيادة سولشاير.
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