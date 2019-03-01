دي يونج: مستواي تراجع بعد إعلان انضمامي لبرشلونة

وبسؤواله.. هل عثرت على منزل في برشلونة او اذهب مع ميكي (صديقته) إلى هناك لمدة يومين لنجد لك منزلاً

رد دي يونج بقوله: "لا أعتقد انها تريد الذهاب معك إلى هناك (يضحك)".