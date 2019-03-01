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دي يونج: مستواي تراجع بعد إعلان انضمامي لبرشلونة

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:05 ص
دي يونج: مستواي تراجع بعد إعلان انضمامي لبرشلونة
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عمر عبدالعزيز
 
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تحدث النجم الهولندي فرانكي دي يونج، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي الذي وقع على عقود انضمامه لبرشلونة الإسباني خلال الصف المقبل، عن تراجع مستواه بعد الإعلان عن الصفقة.

وقال دي يونج في تصريحات صحفية: من الممكن صحيحاً, بعد الاعلان لم العب مثل بداية الاسابيع ربما كنت افكر بالصفقة, لكن منذ مباراة ريال مدريد اشعر بأنني تحسنت".

وبسؤواله.. هل عثرت على منزل في برشلونة او اذهب مع ميكي (صديقته) إلى هناك لمدة يومين لنجد لك منزلاً رد دي يونج بقوله: "لا أعتقد انها تريد الذهاب معك إلى هناك (يضحك)".
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