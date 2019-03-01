غدًا.. صناع السينما في مواجهة جديدة مع أحمد سالم على "القاهرة والناس"

يفتح الإعلامي أحمد سالم، غدًا، ملف صناعة السينما فى برنامجه "المواجهة مع النفس" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، ويستضيف البرنامج عدد من صناع السينما مثل المخرج خالد يوسف وهادى الباجورى ومجدي أحمد على والكاتب إبراهيم عيسى والكاتبة مريم نعوم والناقد طارق الشناوي والناقدة ماجدة موريس وغيرهم من الكتاب والمخرجين والنقاد لمناقشه هموم السينما التى تعانيها منذ فترات طويلة.

وقال سالم في تصريحات أن الاهتمام بصناعة السينما لا يقل أهمية عن أى ملف آخر ويجب أن الدولة تهتم بتلك الصناعة، وأضاف ان السينما والدراما أهم أداه للقضاء علي الإرهاب.

برنامج "المواجهة مع النفس" من تقديم الإعلامي أحمد سالم ومدير تحرير البرنامج رشا مصطفى وفاطمة طارق، يذاع على قناة "القاهرة والناس" يوم الجمعة في تمام الساعة ١١ ونص مساءً.