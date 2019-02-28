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استقالة وزير الزراعة البريطاني بسبب احتمال تأجيل الخروج من منطقة اليورو

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:44 م
استقالة وزير الزراعة البريطاني بسبب احتمال تأجيل الخروج من منطقة اليورو
وزير الزراعة البريطاني
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رويترز
 
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قال وزير الزراعة البريطاني جورج يوستيس يوم الخميس إنه استقال من الحكومة بسبب قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي منح البرلمان تصويتا محتملا على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقبل حوالي شهر من الموعد المزمع لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس آذار، ما زالت ماي تسعى إلى تغييرات في اتفاقها بشأن بريكست من أجل كسب مساندة البرلمان.

وتحت ضغط من وزراء مؤيدين للاتحاد الأوروبي، وعدت ماي في وقت سابق هذا الأسبوع بأن المشرعين سيكون لهم كلمة بشأن هل تسعى إلى تمديد فترة التفاوض على المادة 50 إذا رفض البرلمان اتفاقها بشأن بريكست أو خروجا ”بدون اتفاق“ الشهر القادم.

وقال يوسيتس في رسالة إلى ماي ”قررت الاستقالة من الحكومة في أعقاب القرار هذا الأسبوع بالسماح بتأجيل خروجنا من الاتحاد الأوروبي“.

وردت ماي في رسالة قائلة ”تركيزنا المطلق يجب أن يكون على الحصول على اتفاق يمكنه أن يحظى بالدعم في البرلمان والمغادرة في 29 مارس“.

وحذر يوسيتس، الذي قال إنه سيصوت لصالح اتفاق ماي عندما تعيده إلى البرلمان، من أن شروط أي تمديد سيمليها الاتحاد الأوروبي ”في إذلال أخير لبلدنا“.

ومضى قائلا ”لا يمكننا التفاوض على خروج ناجح ما لم نكن مستعدين للسير عبر الباب. لذلك يجب علينا أن تكون لدينا الشجاعة، إذا لزم الأمر، لاستعادة حريتنا أولا ثم الحديث بعد ذلك“.
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