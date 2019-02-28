أحمد حسن يطلق حملة للتبرع بالدم لصالح مصابي حادث محطة مصر

دعا أحمد حسن مدير الكرة بنادي براميدز جميع الرياضيين غدًا للتبرع بالدم لصالح مصابي حادث قطار رمسيس.

وقال حسن في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"سيتواجد جميع الرياضيين من جميع الرياضات وليس كرة القدم فقط غدًا في مركز شباب الجزيرة من أجل مبادرة لصالح مصر والتبرع بالدم للمصابين في حادث قطار رمسيس".

وأضاف :"أشكر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه لتلك المبادرة وموافقته عليها".

واختتم حسن تصريحاته قائلاً :"هناك مستشفى للحروق توجد بها 3 آلاف حالة تحتاج لنقل الدم".

محمد صلاح يثير غضب الجماهير

وكان الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أثار غضب الجماهير المصرية، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس، وتظهر على وجهه ابتسامة عريضة، احتفالًا بالفوز الكاسح لفريقه على واتفورد بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

وهاجمت الجماهير المصرية محمد صلاح بعد نشر صورته وعلي وجهه ابتسامة عريضة دون مراعاة حزن المصريين بسبب الحادث الأليم، وأخذ البعض يقارن تصرفه مع تصرف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة والذي حرص على الظهور بملابس سوداء كاملة خلال الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنجليزي على قنوات "بي إن سبورتس".

واعتبرت الجماهير المصرية تصرف النجم المصري "سقطة" كبيرة بالنسبة له حيث لم يراعي حالة الحداد في مصر.

وانفجر قطار أمس في محطة مصر مما أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا وصل لنحو 100 فرد ما بين قتلى وجرحي.

وكان محمد صلاح علق على الحادث عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا : "خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".