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ميسي يسجل رقم تهديفي سلبي

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:40 م
ميسي يسجل رقم تهديفي سلبي
ميسي
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عمر عبدالعزيز
 
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، حقق رقم غريب في مباراة الكلاسيكو أمس أمام ريال مدريد.

ولم يسدد ميسي على مرمى ريال مدريد في الـ90 دقيقة مساء امس، وآخر مرة لم يسدد فيها ليو على مرمى الغريم، كانت في كلاسيكو الكاس 16 ابريل عام 2014.

الجدير بالذكر أن آخر مرة لم يسدد فيها ليو أي تسديدة على مرمى الخصم كانت ضد اسبانيول (1-1) في 4-2-2018.
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